Ника Тарасевич — стендап-комик со своим самобытным стилем и взглядом на мир, тонкими наблюдениями и честным самоироничным юмором. Участница шоу «Женский стендап» и «Stand Up» на телеканале ТНТ. В рамках тура Ника представляет свежий материал — живой и актуальный, который еще не был снят для ТВ.