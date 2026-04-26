Ника Тарасевич
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ника Тарасевич — стендап-комик со своим самобытным стилем и взглядом на мир, тонкими наблюдениями и честным самоироничным юмором. Участница шоу «Женский стендап» и «Stand Up» на телеканале ТНТ. В рамках тура Ника представляет свежий материал — живой и актуальный, который еще не был снят для ТВ.
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