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  1. Нижний Новгород
  2. События

Нетворкинг «Зеркало»

Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Смелая встреча для тех, кто хочет узнать, что о нем/о ней думают другие. Зачем это? Иногда люди не знают о себе то, что отчетливо видят окружающие. Не понимают, как выглядят в глазах других и какое впечатление производят на людей. Эта встреча поможет тебе: — Увидеть себя с новой неожиданной стороны. — Заметить собственные черты, которые восхищают других, но кажутся тебе самому посредственными. — Подсветить особенные паттерны своего поведения, которые помогают или мешают коммуникации с окружающими. Что будет на встрече: — 25 новых знакомств; — Интерактивы, направленные на самопроявление; — Упражнения и техники, с помощью которых участники получат «фидбэк» о себе (честные впечатления, комплименты, положительные или отрицательные черты, особенности и все то, что замечают другие).

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