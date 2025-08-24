Смелая встреча для тех, кто хочет узнать, что о нем/о ней думают другие. Зачем это? Иногда люди не знают о себе то, что отчетливо видят окружающие. Не понимают, как выглядят в глазах других и какое впечатление производят на людей. Эта встреча поможет тебе: — Увидеть себя с новой неожиданной стороны. — Заметить собственные черты, которые восхищают других, но кажутся тебе самому посредственными. — Подсветить особенные паттерны своего поведения, которые помогают или мешают коммуникации с окружающими. Что будет на встрече: — 25 новых знакомств; — Интерактивы, направленные на самопроявление; — Упражнения и техники, с помощью которых участники получат «фидбэк» о себе (честные впечатления, комплименты, положительные или отрицательные черты, особенности и все то, что замечают другие).