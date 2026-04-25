НЕискусственный интеллект: как сделать интересно
Гранд Отель Ока, проспект Гагарина, 27
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 2200₽
Возраст 6+
Про событие
На лекции Николай поделится ответами на следующие вопросы: Что управляет твоим вниманием? Как искать истории и интересно рассказывать их? Как замечать необычное? Как писать, монтировать и находить контент, который собирает миллионы просмотров? Кто рассказывает? Николай Дубинин. Автор и ведущий YouTube-канала «ПослеЗавтра».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи