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  1. Нижний Новгород
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НЕискусственный интеллект: как сделать интересно

Гранд Отель Ока, проспект Гагарина, 27

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2200₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции Николай поделится ответами на следующие вопросы: Что управляет твоим вниманием? Как искать истории и интересно рассказывать их? Как замечать необычное? Как писать, монтировать и находить контент, который собирает миллионы просмотров? Кто рассказывает? Николай Дубинин. Автор и ведущий YouTube-канала «ПослеЗавтра».

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