Гости смогут насладиться видом звёздного неба, узнать о том, какие яркие звёзды и созвездия можно наблюдать в разные времена года в Нижнем Новгороде. Кроме этого, лектор планетария расскажет, какие интересные астрономические явления ждут нижегородцев. Каждый посетитель лекции получит сувенир — фотографию Нижнего Новгорода из космоса.