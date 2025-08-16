Небо нашего города
Нижегородский планетарий, Революционная улица, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Гости смогут насладиться видом звёздного неба, узнать о том, какие яркие звёзды и созвездия можно наблюдать в разные времена года в Нижнем Новгороде. Кроме этого, лектор планетария расскажет, какие интересные астрономические явления ждут нижегородцев. Каждый посетитель лекции получит сувенир — фотографию Нижнего Новгорода из космоса.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи