Тебе грустно? Депрессия? Усталость? Кажется, в твоем рационе не хватает отборного мяса. Основное меню: сочная темная электроника, наполненная жирными басами и грувом в жанрах Midtempo, Techno, Trash Electro, Bass House, Breakbeat и многим другим на закуску. Прожарка — Rare. Шеф-повара вечера: NotYourMom — адепты жанра Trash Electro с неповторимым мрачным звучанием, объемным басом и самобытным вокалом. Future Fire — артист из Санкт-Петербурга, который пишет агрессивное Techno, Breakbeat и Midtempo с тёмной церковной атмосферой. Саппорт горячего цеха: LIVING CXRPSE, BARINOFF, TATTI (DZR), WHO IS, SNP, L8CH