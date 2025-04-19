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Не твой рейв

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебе грустно? Депрессия? Усталость? Кажется, в твоем рационе не хватает отборного мяса. Основное меню: сочная темная электроника, наполненная жирными басами и грувом в жанрах Midtempo, Techno, Trash Electro, Bass House, Breakbeat и многим другим на закуску. Прожарка — Rare. Шеф-повара вечера: NotYourMom — адепты жанра Trash Electro с неповторимым мрачным звучанием, объемным басом и самобытным вокалом. Future Fire — артист из Санкт-Петербурга, который пишет агрессивное Techno, Breakbeat и Midtempo с тёмной церковной атмосферой. Саппорт горячего цеха: LIVING CXRPSE, BARINOFF, TATTI (DZR), WHO IS, SNP, L8CH

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