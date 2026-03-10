Это диско, детка! :) Для поддержания атмосферу рекомендуется поддержать соответствующий дресс-код — дороги будут перекрыты, поэтому не стесняйся выбрать самый смелый образ, чтобы не затеряться в толпе. Старт лайнапа — в 21:00 ﻿﻿— Диджей Prime ﻿﻿— Fidel ﻿﻿— Spirit of the Sun