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Про событие
Это диско, детка! :) Для поддержания атмосферу рекомендуется поддержать соответствующий дресс-код — дороги будут перекрыты, поэтому не стесняйся выбрать самый смелый образ, чтобы не затеряться в толпе. Старт лайнапа — в 21:00 — Диджей Prime — Fidel — Spirit of the Sun
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