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Год назад Найс открыл двери для тебя и это отличный повод собраться вместе снова. Line-up: — ISNOMAD — M. Kupper — BIGBEN — URBAN WOLF — OXIMA — tWIN — Karma b2b Заболотный — Who is Aki b2b FREAKNOFREAK Бронь/инфо: https://t.me/artemnice +7 (920) 010-57-99 +7 (987) 081-81-64 FС | 18+
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