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  1. Нижний Новгород
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Настольные и компанейские игры на английском

Пространство «Ангелы Востока/Беовульф», Ошарская, 10/30, вход со стороны улицы Октябрьской

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Игры

Про событие

Тебя ждут настольные и подвижные игры на английском языке (классические и новые, командные и индивидуально-психологические) в непринужденной и дружеской атмосфере. Выбор конкретных игр будет зависеть от собравшейся аудитории (от «Имаджинариума» до «Скрабла»). Победителей ждут подарки. Для тех, кто хочет: — попрактиковать английский в интересном и увлекательном формате с профессиональным преподавателем. — получить массу эмоций от выполнения заданий и взаимодействия с игроками. Ведущая — Светлана Кочетова, преподаватель английского языка.

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