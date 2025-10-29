Тебя ждут настольные и подвижные игры на английском языке (классические и новые, командные и индивидуально-психологические) в непринужденной и дружеской атмосфере. Выбор конкретных игр будет зависеть от собравшейся аудитории (от «Имаджинариума» до «Скрабла»). Победителей ждут подарки. Для тех, кто хочет: — попрактиковать английский в интересном и увлекательном формате с профессиональным преподавателем. — получить массу эмоций от выполнения заданий и взаимодействия с игроками. Ведущая — Светлана Кочетова, преподаватель английского языка.