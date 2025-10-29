Настольные и компанейские игры на английском
Пространство «Ангелы Востока/Беовульф», Ошарская, 10/30, вход со стороны улицы Октябрьской
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 6+
Игры
Про событие
Тебя ждут настольные и подвижные игры на английском языке (классические и новые, командные и индивидуально-психологические) в непринужденной и дружеской атмосфере. Выбор конкретных игр будет зависеть от собравшейся аудитории (от «Имаджинариума» до «Скрабла»). Победителей ждут подарки. Для тех, кто хочет: — попрактиковать английский в интересном и увлекательном формате с профессиональным преподавателем. — получить массу эмоций от выполнения заданий и взаимодействия с игроками. Ведущая — Светлана Кочетова, преподаватель английского языка.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи