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  1. Нижний Новгород
  2. События

Наличник своими руками

Тайный сад, Славянская улица, 3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Тебя приглашают в тенистый сад начала XX века, где среди старинных домов, ягодных кустов и вишнёвых деревьев ты будешь создавать уникальный предмет интерьера — декоративный наличник. Под руководством Александры Котовой, основательницы Мастерской традиций «Декоратор», каждый участник освоит основы декорирования деревянных изделий: познакомится с красками и специальными покрытиями, попробует техники состаривания и создания эффекта «вещи с историей», а главное — даст волю фантазии. Ты сможешь придумать свой уникальный дизайн: от яркого и современного до вдохновлённого традиционным деревянным зодчеством. В результате ты получишь готовый арт-объект, созданный своими руками в уникальной локации Нижнего Новгорода и приятное воспоминание о лете. Для создания наличника не нужно обладать специальными знаниями и навыками – всему научат и покажут на практике.

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