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  1. Нижний Новгород
  2. События

[отменено] На психологическом: «Жизнь в переходный период: между прошлым и будущим»

Marins Park Hotel, Советская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+

Про событие

Каждый в жизни хотя бы раз — а в действительности намного больше — переживал состояние лиминальности. Этим словом в искусстве и в психологии называется некое пороговое состояние, безвременье, переходный период, м?иг между прошлым и будущим, который, по субъективным внутренним ощущениям, словно растягивается на века. Это период, когда прошлые способы жить эту жизнь уже не работают, а новые ещё не найдены. Такое состояние сопровождает все кризисы, которые переживает человек и общество. Но что делать, если ощущаешь себя Ионой, который сидит во чреве кита слишком долго? Поговоришь о том, какой в этом состоянии смысл, нужно ли из него как можно скорее выбираться, какую роль лиминальные периоды играют в психическом развития личности и в коллективных процессах. О лекторах: Авторы и ведущие подкаста «На психологическом»?: Пономарёва Марина Петровна, аналитический психолог, клинический психолог, преподаватель психологии.?? Макарова Ольга Владимировна, аналитический психолог.

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