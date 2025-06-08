Каждый в жизни хотя бы раз — а в действительности намного больше — переживал состояние лиминальности. Этим словом в искусстве и в психологии называется некое пороговое состояние, безвременье, переходный период, м?иг между прошлым и будущим, который, по субъективным внутренним ощущениям, словно растягивается на века. Это период, когда прошлые способы жить эту жизнь уже не работают, а новые ещё не найдены. Такое состояние сопровождает все кризисы, которые переживает человек и общество. Но что делать, если ощущаешь себя Ионой, который сидит во чреве кита слишком долго? Поговоришь о том, какой в этом состоянии смысл, нужно ли из него как можно скорее выбираться, какую роль лиминальные периоды играют в психическом развития личности и в коллективных процессах. О лекторах: Авторы и ведущие подкаста «На психологическом»?: Пономарёва Марина Петровна, аналитический психолог, клинический психолог, преподаватель психологии.?? Макарова Ольга Владимировна, аналитический психолог.