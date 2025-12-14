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Мякиш-маркет

Marins Park Hotel, Советская улица, 12

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от 200₽ до 1900₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Это маленький праздник, который ты запомнишь надолго. Талантливые авторы, интереснейшие анонсы, насыщенная программа и возможность найти что-то особенное. Тебя ждут: -60+ авторов со всей страны — художники, керамисты, мастера украшений и создатели товаров ручной работы. -Лимитированные подарки в каждом билете — эксклюзивный мерч, который можно получить только на мероприятии. -Интерактивы и розыгрыши — возможность выиграть ценные призы и активно поучаствовать в жизни маркета. -Уютная атмосфера и новые знакомства — приходи, чтобы вдохновляться, общаться и находить что-то особенное. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/myakishmarket

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