Выбор редакции
Мякиш-маркет
Marins Park Hotel, Советская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 1900₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Про событие
Это маленький праздник, который ты запомнишь надолго. Талантливые авторы, интереснейшие анонсы, насыщенная программа и возможность найти что-то особенное. Тебя ждут: -60+ авторов со всей страны — художники, керамисты, мастера украшений и создатели товаров ручной работы. -Лимитированные подарки в каждом билете — эксклюзивный мерч, который можно получить только на мероприятии. -Интерактивы и розыгрыши — возможность выиграть ценные призы и активно поучаствовать в жизни маркета. -Уютная атмосфера и новые знакомства — приходи, чтобы вдохновляться, общаться и находить что-то особенное. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/myakishmarket
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи