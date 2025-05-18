Паблик-ток: барная версия TED. Что, если заменить всё тело человека на техно-протезы, оставив только мозг? Он останется собой? Или потеряется нечто важное, что даже на чип не зальёшь?.. Будешь рассуждать о теле, разуме, душе и человеке будущего — с трёх разных сторон, — гости: Дима Крыскин — киберпоэт, фанат sci-fi и технологий. Занырнёт в тему как Нео, только без очков. Андрей Марков — режиссёр православного кино. Затронет духовную глубину — вопросы о душе, вере и смысле. Антон Харабуров — врач и гештальт-терапевт. Будет говорить про тело, мозг, психику и биологическую реальность. Ведущий — барный философ Саша Карелин, который будет подливать смыслы в бокалы, провоцировать и давать слово каждому. Ключевые вопросы: —Что делает нас людьми? Мозг? Тело? Или что-то ещё, неуловимое? —Если ты полностью из имплантов, но мыслишь и чувствуешь — ты человек или уже что-то иное? —Где проходит граница между телом и личностью, машиной и душой? —Есть ли у будущего человечности кнопка «выкл»? —И согласился бы ты заменить своё сердце на титановую капсулу ради вечной жизни? Оплата на месте. Без официоза! В баре и с пивом!