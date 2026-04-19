Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Про событие
Мало кто из людей не любит вкусно поесть. Но что такое — вкусно? Котлеты с картофельным пюре, как в детстве мама готовила, или фондю с семью видами швейцарского сыра под сухое вино? Как человек ощущает весь баланс вкусов, как на них реагирует мозг, откуда берётся гастрономическое удовольствие, и почему не каждый способен познать грани французской кухни, но каждый может получить от любой еды настоящее наслаждение. Эта лекция — об удивительных фактах о гурманстве и гастрономии с точки зрения нейронаук. Анна Хоружая — врач лучевой диагностики, младший н.с. Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы. Сооснователь, заместитель гл. редактора и выпускающий редактор портала Neuronovosti.Ru (г.Москва) Вход: по билетам, стоимость — 1000 руб В день мероприятия — 1500 руб
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи