Мало кто из людей не любит вкусно поесть. Но что такое — вкусно? Котлеты с картофельным пюре, как в детстве мама готовила, или фондю с семью видами швейцарского сыра под сухое вино? Как человек ощущает весь баланс вкусов, как на них реагирует мозг, откуда берётся гастрономическое удовольствие, и почему не каждый способен познать грани французской кухни, но каждый может получить от любой еды настоящее наслаждение. Эта лекция — об удивительных фактах о гурманстве и гастрономии с точки зрения нейронаук. Анна Хоружая — врач лучевой диагностики, младший н.с. Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы. Сооснователь, заместитель гл. редактора и выпускающий редактор портала Neuronovosti.Ru (г.Москва) Вход: по билетам, стоимость — 1000 руб В день мероприятия — 1500 руб