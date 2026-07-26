Спустя много лет отсутствия двухколесных гонок на автодроме Нижегородское кольцо пройдут главные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам. На территории автодрома развернется большой гоночный праздник, который подарит гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Моторинг (Motoring) — чемпионат, который состоит из пяти этапов и проходит на лучших автодромах страны. В каждом гоночном заезде чемпионата — яркая борьба, современная мототехника и скорости до 300 км/ч. Пять гоночных заездов, яркие баталии на треке, автограф-сессии с ведущими пилотами и море развлечений в паддоке: дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, вкусная еда и многое другое.