Моторинг: Гран-При Нижнего Новгорода
Автодром «Нижегородское Кольцо», Богородский район, зона Нижегородское кольцо, 1
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от 200₽ до 100000₽
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Про событие
Спустя много лет отсутствия двухколесных гонок на автодроме Нижегородское кольцо пройдут главные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам. На территории автодрома развернется большой гоночный праздник, который подарит гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Моторинг (Motoring) — чемпионат, который состоит из пяти этапов и проходит на лучших автодромах страны. В каждом гоночном заезде чемпионата — яркая борьба, современная мототехника и скорости до 300 км/ч. Пять гоночных заездов, яркие баталии на треке, автограф-сессии с ведущими пилотами и море развлечений в паддоке: дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, вкусная еда и многое другое.
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