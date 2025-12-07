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Медицина без анестезии: как понять белиберду, произносимую врачём?

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, где врач наконец объяснят, что такое «пациент компенсирован, но с субфебрильной температурой» простыми словами. И где медицинский юмор — не для слабонервных, зато чертовски точный. На сцене — Алексей Водовозов, врач терапевт, научный журналист и популяризатор доказательной медицины. Он расскажет, как устроен язык медицины, почему врачи шутят так, как шутят, и прочитает легендарные сценки из жизни организма — живо, едко и с диагнозом на смех. Билеты: с 1 декабря — 1500 руб. В день мероприятия — 2000 руб. (если останутся)

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