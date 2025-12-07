Вечер, где врач наконец объяснят, что такое «пациент компенсирован, но с субфебрильной температурой» простыми словами. И где медицинский юмор — не для слабонервных, зато чертовски точный. На сцене — Алексей Водовозов, врач терапевт, научный журналист и популяризатор доказательной медицины. Он расскажет, как устроен язык медицины, почему врачи шутят так, как шутят, и прочитает легендарные сценки из жизни организма — живо, едко и с диагнозом на смех. Билеты: с 1 декабря — 1500 руб. В день мероприятия — 2000 руб. (если останутся)