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Мастер-класс по созданию дубайского шоколада

улица Тимирязева, 9

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Участников ждет дегустация 6 видов шоколад, приятная обстановка, которая заряжает. На мастер-классе сможешь приготовить дубайский шоколад с начинкой из теста катаифи и фисташек. Особые навыки не нужны. Дата и время проведения : - 4 апреля (пятница) 18:30 - 5 апреля (суббота) 15:00 - 12 апреля (суббота) 15:00 - 20 апреля (воскресенье) 15:00

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