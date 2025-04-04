Участников ждет дегустация 6 видов шоколад, приятная обстановка, которая заряжает. На мастер-классе сможешь приготовить дубайский шоколад с начинкой из теста катаифи и фисташек. Особые навыки не нужны. Дата и время проведения : - 4 апреля (пятница) 18:30 - 5 апреля (суббота) 15:00 - 12 апреля (суббота) 15:00 - 20 апреля (воскресенье) 15:00