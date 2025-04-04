Мастер-класс по созданию дубайского шоколада
улица Тимирязева, 9
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Участников ждет дегустация 6 видов шоколад, приятная обстановка, которая заряжает. На мастер-классе сможешь приготовить дубайский шоколад с начинкой из теста катаифи и фисташек. Особые навыки не нужны. Дата и время проведения : - 4 апреля (пятница) 18:30 - 5 апреля (суббота) 15:00 - 12 апреля (суббота) 15:00 - 20 апреля (воскресенье) 15:00
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