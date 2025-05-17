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  1. Нижний Новгород
  2. События

Маленький человек

Пирс, Рождественская улица, 49Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Групповая выставка, представляющая работы 17 художников из разных городов России, рассматривает многообразное понятие «маленького человека», его внутренний мир и место. Бывшее офисное здание на набережной Нижнего Новгорода — неожиданная площадка для выставки. Место, прежде выполнявшее сугубо утилитарную функцию, превращается в пространство диалога художников с образом «маленького человека» — интерпретации его внутренней сути. Какой он? Как выглядит? Человек ли он вообще? Слабый или уставший? Структурированный или радостный? Спокойный и опасный, или скрывающий уязвимость? Что таит в себе? Путешествие по бывшим офисным кабинетам превращается в исследование индивидуальных вселенных авторов. Посетители увидят моменты сомнения, раскаяния, утраты, обретения, иронии, любви и отчаяния — те чувства и состояния, которые делают нас ближе друг к другу. Доступ на выставку осуществляется по расписанию, по предварительной онлайн-регистрации. На открытие 17 числа можно не регистрироваться. Куратор Полина Стриж.

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Комментарии

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Царь Даша
4 июня 2025, 16:46

Выставка суперская! Каждый зал - отдельная история. Добавляет антуража само помещение, как художники в этой форме создают общую картину своей мысли. Лектор приятная, очень интересно слушать. После всего осмотра можно остаться и самостоятельно еще раз пройтись по всем этажам. Советую зайти в подвал! Не ожидала, что мне так понравится, всем знакомым посоветовала успеть🐝

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Екатерина
26 мая 2025, 15:23

Выставка очень понравилась. Поиск себя в этом мире настолько многогранен, что подглядывание за работами художников помогает посмотреть внутрь себя. Эти работы особенно отозвались😌

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