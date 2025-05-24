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Main Stage Coffee Rave
улица Звездинка, 10/52
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Эксперимент, который пахнет свободой и кофе. Coffee Rave — это: — диджеи, что заварят грув крепче эспрессо, — лёгкость общения и творчества, — ароматное единение без лишнего шума, — танцы на земле — без входа, без билета, без рамок. Участники встретятся на большой летней веранде с лучшим видом на Покровку с высоты, чтобы почувствовать: свобода — это просто быть собой. Line up: URBAN WOLW BACARDOS TWIN FROIZE Вход свободный. Локация: X.O | Secret Бронь/инфо: Канаев Иван https://vk.com/bacardos_music
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