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Магическая вселенная Гарри Поттера

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н, в Парке Швейцария

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Открой двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер откроется портал в Хогвартс. Под сводами арт-пространства прозвучат самые узнаваемые и волшебные темы из киносаги о Гарри Поттере — в живом исполнении Александра Кондаурова. Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз вместе с Гарри садился в Хогвартс-экспресс, переживал сражения за школу магии и замирал в библиотеке среди запретных книг. Джон Уильямс, Патрик Дойль, Николас Хопер, Александр Деспла — каждый из них внёс в эту музыкальную вселенную своё заклинание, создав чарующий звуковой мир, в который хочется возвращаться снова и снова. Погрузись в атмосферу волшебства, где каждая нота ведёт за собой, будто карта мародёров, и где музыка становится проводником в детство, мечты и волшебные сны.

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