Мультижанровый открытый микрофон, где артистов не делят на категории, а просто дают им сцену, микрофон, свет, звук и 10 минут полной свободы. Песни? Да! Стендап? Конечно! Стихи, танцы, фокусы, монологи, перформансы, дичь, красота — всему есть место, если ты чувствуешь, что хочешь, чтоб тебя услышали. Всё просто: — подаёшь заявку на участие — проходишь отбор — заполняешь анкету участника и знакомишься с куратором — выходишь на сцену — получаешь волну поддержки и минуты славы! — в финале — смолл-ток с ведущим, чтобы сказать главное Заявки уже открыты — если ты артист, это знак. Приём заявок до 24.11 Вход для зрителей — 300р