Творческий вечер, где ты сможешь запечатлеть своего пушистого друга (чешуйчатого/пернатого — неважно) на холсте. Что тебя ждёт: — Уютная атмосфера и кисти в руки — Создание портрета твоего питомца на подрамнике. — Вкусный ужин и общение с единомышленниками Размеры и цены: Подрамник 35×45 см: — 3 500 руб. — для одного гостя — 6 500 руб. — для двоих гостей Подрамник 40×50 см: — 3 800 руб. — для одного гостя — 7 100 руб. — для двоих гостей В стоимость входит ужин: — Французский тост на выбор: с ростбифом, лососем или окороком — Нежная творожная запеканка с соусом англез — Напиток на выбор: игристое вино, чай или кофе Холст ты заберёшь с собой.