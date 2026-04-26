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Любимый питомец

Москальян, улица Тимирязева, 9

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 7100₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Творческий вечер, где ты сможешь запечатлеть своего пушистого друга (чешуйчатого/пернатого — неважно) на холсте. Что тебя ждёт: — Уютная атмосфера и кисти в руки — Создание портрета твоего питомца на подрамнике. — Вкусный ужин и общение с единомышленниками Размеры и цены: Подрамник 35×45 см: — 3 500 руб. — для одного гостя — 6 500 руб. — для двоих гостей Подрамник 40×50 см: — 3 800 руб. — для одного гостя — 7 100 руб. — для двоих гостей В стоимость входит ужин: — Французский тост на выбор: с ростбифом, лососем или окороком — Нежная творожная запеканка с соусом англез — Напиток на выбор: игристое вино, чай или кофе Холст ты заберёшь с собой.

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