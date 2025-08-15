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Летний Лагерь
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сбор у костра начинается — запускается самая летняя смену в истории этого бара. Никаких автобусов, только бассы и пионерский угар. Что будет: — игры, которые пахнут детством; — конкурс стенгазет; — реальные отряды, кричалки, вожатые; Ожидается обязательная Битва Отрядов! Придумывай название девиз и отличительные признаки, бегом клеить стенгазету. Подробности участия: https://vk.com/wall-231935594_4 А после отбоя — никакого отбоя: DJ RDPSV раскачает танцпол и разблокирует воспоминания. Туси до последней свечки! DC: лагерный шик — белые рубашки, юбки, шорты. Стань частью отряда. Стань легендой смены! Вход: 300р с репостом (https://vk.com/wall-231935594_1) / 400р без Всегда котов!
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