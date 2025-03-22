Пробуждайся, встречай весну, наслаждайся лесом и гипнотическим миром музыки! Все начнётся с чайного погружения и лектория. Дегустация для всех зрителей бесплатно. Лекторий: 19:00 Наиля Шареева, «Чай как волшебная палочка». 19:40 Анна Буханова, «Травы для силы и вдохновения. Как не сойти с ума зимой от тоски, а летом от перегруза». 20:20 Алексей Меженинов, «Искусство маленьких шагов. О восхождении в горы». Line-up: 21:00 Bigbudda, 22:00 Magicov aka Cipcura, 23:30 Skytales, 01:00 Insomad. Приходи на вечер, где город, лес и музыка станут одним целым.