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Леонид Кулаков

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Standup Patriki». На протяжении всей своей карьеры был активным участником всевозможных комедийных проектов. Сегодня, Кулаков — это андеграунд комик, не приемлющий рамки, и более недоступен для зрителей на ТВ. Только вживую можно по-настоящему понять — Кто такой Леонид Кулаков? Монологи Кулакова — это правда. Это искренность и честность комика перед зрителем на современную действительность через мощную призму юмора.

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