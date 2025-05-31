Леонид Кулаков
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Standup Patriki». На протяжении всей своей карьеры был активным участником всевозможных комедийных проектов. Сегодня, Кулаков — это андеграунд комик, не приемлющий рамки, и более недоступен для зрителей на ТВ. Только вживую можно по-настоящему понять — Кто такой Леонид Кулаков? Монологи Кулакова — это правда. Это искренность и честность комика перед зрителем на современную действительность через мощную призму юмора.
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