Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Standup Patriki». На протяжении всей своей карьеры был активным участником всевозможных комедийных проектов. Сегодня, Кулаков — это андеграунд комик, не приемлющий рамки, и более недоступен для зрителей на ТВ. Только вживую можно по-настоящему понять — Кто такой Леонид Кулаков? Монологи Кулакова — это правда. Это искренность и честность комика перед зрителем на современную действительность через мощную призму юмора.