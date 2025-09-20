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Легендарное караоке в Коте

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

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Завершение:

от 0₽ до 200₽
Возраст 18+

Про событие

В субботу вечер в Коте превращается в сцену, а микрофон — в главный артефакт вечера. Вести его будет Егор — легенда местных караоке: подбодрит, подпоёт, вытащит на сцену даже самого скромного и зарядит драйвом до последнего куплета. Самое нетипичное караоке в Нижнем Новгороде. Ты справедливо попросишь обосновать такое серьёзное заявление. Пожалуйста: – Караоке «как дома». Никаких косых взглядов, оценок талантов и баллов. – Дружеская атмосфера угара. Если трек попал в сердечко не только тебе, то весь зал может подпевать исполнителю. Порой это настоящие концерты с хором)). – Огромный выбор песен. Никаких каталогов! – Команда профессиональных ведущих-караокеров по очереди проводит каждое мероприятие и помогает гостям бара зажечь субботний вечер. – Большой выбор коктейлей, пива, настоек и шотов поддержат градус веселья. Не упасть от истощения помогут закуски, сэндвичи и сэты на большую компанию. – Не страшно прийти и в одиночку. Ведь в Коте встречают новых друзей, корешей и даже любовь. Три скрепы караоке: не судить, поддерживать и веселиться. Вход свободный, записаться в круг поющих — 200р. Оплата на месте.

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