В субботу вечер в Коте превращается в сцену, а микрофон — в главный артефакт вечера. Вести его будет Егор — легенда местных караоке: подбодрит, подпоёт, вытащит на сцену даже самого скромного и зарядит драйвом до последнего куплета. Самое нетипичное караоке в Нижнем Новгороде. Ты справедливо попросишь обосновать такое серьёзное заявление. Пожалуйста: – Караоке «как дома». Никаких косых взглядов, оценок талантов и баллов. – Дружеская атмосфера угара. Если трек попал в сердечко не только тебе, то весь зал может подпевать исполнителю. Порой это настоящие концерты с хором)). – Огромный выбор песен. Никаких каталогов! – Команда профессиональных ведущих-караокеров по очереди проводит каждое мероприятие и помогает гостям бара зажечь субботний вечер. – Большой выбор коктейлей, пива, настоек и шотов поддержат градус веселья. Не упасть от истощения помогут закуски, сэндвичи и сэты на большую компанию. – Не страшно прийти и в одиночку. Ведь в Коте встречают новых друзей, корешей и даже любовь. Три скрепы караоке: не судить, поддерживать и веселиться. Вход свободный, записаться в круг поющих — 200р. Оплата на месте.