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Квиз «Всё обо всём для новичков»
ЦУМ, 5 этаж, фудкорт, улица Героя Фильченкова, 10
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Игра, посвящённая всему и вся. Отличный повод проявить свою эрудицию и весело провести время. Приходи вовремя! Если ты не определился с командой, но хочешь принять участие, выбери в строке количества человек — «Ищу команду». Регистрация автоматическая и не требует подтверждения. Если твои планы поменялись, и ты не сможешь прийти — напиши об этом, пожалуйста, в сообщения группы — https://vk.com/gin_kviz
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