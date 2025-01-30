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Квиз «Русский Рок»

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Уже в этот четверг сможешь от души подпевать всем культовым рок-музыкантам! Узнаешь, кому из них отдано твое сердце, и выяснишь, что никакой «граппы сомнения» в «Танце злобного гения» нет... Тебя будет ждать один из самых глубоких квизов из предложенных тематик, который вскроет все твои чувства. Зарегистрироваться с командой или без можно, заполнив анкету в ВК по ссылке: https://clck.ru/3G46ex

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