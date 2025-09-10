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Квиз «Назад в СССР»
Butch & Dutch, Нижне-Волжская набережная, 21
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Тот самый ГОСТовский пломбир, советские мультики и ковёр на стене. Приходи угадывать интересные факты из советского прошлого. Приходи вовремя! Если ты не определился с командой, но хочешь принять участие, выбери в строке количества человек — «Ищу команду». Регистрация автоматическая и не требует подтверждения. Если твои планы поменялись, и ты не сможешь прийти — напиши об этом, пожалуйста, в сообщения группы — https://vk.com/gin_kviz
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