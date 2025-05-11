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Ктулху: Смерть может умереть

ТЦ Небо, Большая Покровская улица, 82, 4 этаж, секция А4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Это динамичная кооперативная игра в сеттинге мифов Лавкрафта, которая сильно отличается от других представителей жанра. Тебе предстоит перенестись в 1920-е годы, стать отважными и немного сумасшедшими сыщиками, которые вместо обычного расследования решают биться с самим Древним. Чтобы победить, придётся как следует подготовиться. Игра содержит шесть различных сценариев и двух Древних, которым можно бросить вызов: это Хастур, Король в жёлтом, и, конечно, Ктулху! Каждый сценарий предлагает оригинальное приключение, которое можно разыграть с любым Древним. Таким образом, получается двенадцать уникальных сочетаний: сценарий задаёт свою карту игрового поля (здесь оно модульное), содержит описание конкретного ритуала, который нужно прервать, а также его последствий; описание двух дополнительных действий для сыщиков; содержит набор карт находок, Мифов и т. д. Древние отличаются культистами и монстрами, с которыми предстоит столкнуться сыщикам; своей силой и особенностями. Регистрация обязательна, оплата на месте.

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