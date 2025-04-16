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Красная книга

Нижегородский художественный музей, Искусство XX века, Площадь Минина и Пожарского, 2/2

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от 150₽ до 300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Этот масштабный проект создан на стыке культуры и экологии. Кураторы и авторы концепции постарались через образы животных поднять самые сложные и острые темы современности. Эта выставка должна стать не только культурным событием, но и импульсом к действию, напоминанием о том, что каждый может внести вклад в сохранение природы. В экспозиции представлено более 130 работ 54 авторов из разных городов России. Несмотря на различия в техниках и материалах, всех их объединяет одно — яркое, выразительное и чувственное представление животного мира через призму искусства. Каждое произведение — это не только эстетический объект, но и приглашение к диалогу о будущем планеты. Режим работы: Пн: Выходной, Вт - Ср: 10:00 — 18:00, Чт: 12:00 — 20:00, Пт - Вс: 11:00 — 19:00

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