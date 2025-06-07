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  1. Нижний Новгород
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Kosmische

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Палитра живой электроники и диджей-сэтов от эмбиента и краут-техно до idm и драм-н-бейса ждет тебя на танцполе. Живые выступления от: Skajimnektoya / Club Director / Crimson Butterfly Dj’s: Mad Frankie / Sndsky / Nickerlog Двери в 20:00, начало в 21:00 Вход: 400 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4288), 600 без. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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