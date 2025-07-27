«Короленко и К»: пикник в духе классиков
Сад мечтателей и изобретателей, улица Короленко, 17
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Про событие
Пикник, посвященный отдыху в стиле русских классиков. В программе: мастер-классы, лекции, стихи, самовар и приятная компания. Вход свободный.
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