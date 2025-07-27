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«Короленко и К»: пикник в духе классиков

Сад мечтателей и изобретателей, улица Короленко, 17

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Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Пикник, посвященный отдыху в стиле русских классиков. В программе: мастер-классы, лекции, стихи, самовар и приятная компания. Вход свободный.

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