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Комната культуры

проспект Гагарина, 29

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Завершение:

от 3000₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Комната культуры» — молодая авторская группа из города Барнаула. Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звёзд» и сонграйтер многих известных артистов. «Комната культуры» является победителем фестиваля «Ленинградские мосты», а их песня «Поезда» стала гимном путешественников. Описывать их музыку можно долго, но лучше услышать их в живую.

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