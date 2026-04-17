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«Комната культуры» — молодая авторская группа из города Барнаула. Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звёзд» и сонграйтер многих известных артистов. «Комната культуры» является победителем фестиваля «Ленинградские мосты», а их песня «Поезда» стала гимном путешественников. Описывать их музыку можно долго, но лучше услышать их в живую.
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