Приходи окунуться в атмосферу старинных святочных традиций и почувствовать дух настоящей русской зимы. На мероприятии ты: — познакомишься с историей Святок; — узнаешь, что такое вертеп и что означали его персонажи; — попробуешь себя в традиционных святочных гаданиях; — познакомишься с нижегородскими колядками; — попробуешь праздничные угощения и выяснишь их значение. Приглашают всех, кто интересуется народными традициями и хочет узнать больше о «нашем хэллоуине».