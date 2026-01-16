Колядки на Нижегородчине: костюмы, сладости и гадания
Библиотека Глеба Успенского, Ильинская улица, 146
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Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Приходи окунуться в атмосферу старинных святочных традиций и почувствовать дух настоящей русской зимы. На мероприятии ты: — познакомишься с историей Святок; — узнаешь, что такое вертеп и что означали его персонажи; — попробуешь себя в традиционных святочных гаданиях; — познакомишься с нижегородскими колядками; — попробуешь праздничные угощения и выяснишь их значение. Приглашают всех, кто интересуется народными традициями и хочет узнать больше о «нашем хэллоуине».
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