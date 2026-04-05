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Коллажная прогулка

Памятник Чкалову, площадь Минина и Пожарского

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500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Коллажная прогулка – необычный формат взаимодействия с городом, в котором ты станешь уличным художником Ты можешь взять с собой заранее подготовленных персонажей (для коллажа), а также термос с чаем или кофе.

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