Выбор редакции
Коллажная прогулка
Памятник Чкалову, площадь Минина и Пожарского
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Коллажная прогулка – необычный формат взаимодействия с городом, в котором ты станешь уличным художником Ты можешь взять с собой заранее подготовленных персонажей (для коллажа), а также термос с чаем или кофе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи