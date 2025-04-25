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Когда уходит зима

Маяковка 10
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Пластический спектакль-размышление в стиле фламенко. В спектакле затронута тема цикличности в человеческой жизни и постоянного поиска новых путей существования. Ритмы фламенко, положенные в основу спектакля, как стук сердца, готовое биться, преодолевая мнимые и реальные трудности на жизненном пути. Смена времён года не удивляет. Люди принимают зиму, осень, весну и лето как данность. Подстраиваясь под капризы природы, при этом сложно принять цикличность собственной жизни: юность, зрелость, приход старости. Время создаёт трудности. Но может быть, это точки отсчёта нового пути в поисках новой траектории существования? Постановка и хореография: Алена Шульгина Исполнители: Алена Шульгина, Юлия Грушина, концертная группа Школы фламенко «Entrada».

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