Пластический спектакль-размышление в стиле фламенко. В спектакле затронута тема цикличности в человеческой жизни и постоянного поиска новых путей существования. Ритмы фламенко, положенные в основу спектакля, как стук сердца, готовое биться, преодолевая мнимые и реальные трудности на жизненном пути. Смена времён года не удивляет. Люди принимают зиму, осень, весну и лето как данность. Подстраиваясь под капризы природы, при этом сложно принять цикличность собственной жизни: юность, зрелость, приход старости. Время создаёт трудности. Но может быть, это точки отсчёта нового пути в поисках новой траектории существования? Постановка и хореография: Алена Шульгина Исполнители: Алена Шульгина, Юлия Грушина, концертная группа Школы фламенко «Entrada».