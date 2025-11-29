Киноночь «Музей»
Большая Покровская улица, 50В
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Про событие
Что будет: 1. Кинопросмотр всю ночь, фильмы «Не шутите с Зоханом», «неогранённые алмазы». 2. Настольные игры можно начать в любое время — до, между и после фильмов. 3. Уютная атмосфера и компания единомышленников. 4. Можно прийти с друзьями и близкими. 5. Бар, где можно вкусно подкрепиться. Расписание: 00:00–00:30 — начало кинопросмотра 05:00–05:30 — окончание сеанса Для тех, кто любит фильмы, ночные посиделки и настолки. Вход: 500 при Брони (без 600)
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