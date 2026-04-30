Алкоголь в кино: инструмент социализации или способ бегства? Напитки в фильмах часто выступают яркими атрибутами поколенческой и социальной идентификации. Почему алкоголь либо характеризует экстравертную молодежь, либо становится компаньоном интровертного взрослого? Например, в сериале «Эйфория» Сэма Левинсона вечеринки — это эпицентр событий, тогда как герои «Маяка» Роберта Эггерса ищут спасение от одиночества в алкоголе.