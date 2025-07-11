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Kill this party
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Приходи, чтобы устроить тот самый вечер под треки СМН — танцы, слэм и все как обычно. DJ-сет с любимыми треками. Слэм, серкл, танцы, бар и музыка, которая должна была звучать вживую — будет греметь на вечеринке. Так же организаторы подготовили для тебя перфомансы и розыгрыши. Если ты должен был быть на концерте, но не попал — это твой вечер.
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