Приходи, чтобы устроить тот самый вечер под треки СМН — танцы, слэм и все как обычно. DJ-сет с любимыми треками. Слэм, серкл, танцы, бар и музыка, которая должна была звучать вживую — будет греметь на вечеринке. Так же организаторы подготовили для тебя перфомансы и розыгрыши. Если ты должен был быть на концерте, но не попал — это твой вечер.