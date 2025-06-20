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Керамическая шкатулка: храним самое ценное

Ильинская улица, 87

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

На этом мастер-классе ты будешь колдовать над глиной и создавать: - Глубокие тарелочки — для супа, орехов или просто красивых мелочей. - Очаровательные шкатулки — для украшений, секретиков или хорошего настроения. Никакого опыта не нужно — только руки и желание творить! Организаторы покажут как: - Приручить глину и придать ей нужную форму. - Добавить узоры, фактуры и даже мини-скульптуры. - Правильно высушить и подготовить работу к обжигу. Твоё изделие пройдёт весь путь — от мягкого комка до готовой керамики. Запись через ТГ по кнопке

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