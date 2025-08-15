Кассетная вечеринка
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночью в пятницу погрузишься в атмосферу теплого плёночного звука. Вечеринка, где все диджеи играют с двух кассетных дэк. Dj’s: Сlub Director / Markauzer / Crimson FM Миксы для всех любителей плёнки, vhs и прочего лоу-фая. Обязательно возьми паспорт. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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