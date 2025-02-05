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  1. Нижний Новгород
  2. События

Карта желаний

Арт-пространство «Mol’bert», Суетинская улица, 1А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Приходи на мастер-класс по созданию карт желаний. На этом занятии ты познакомишься с техникой «Колесо жизненного баланса», которая поможет тебе чётко определить твои цели и мечты. В ходе мастер-класса ты создашь стильную карту желаний на прозрачном стекле, которая станет не только отражением твоих стремлений, но и изысканным элементом декора, подходящим в любой интерьер. Продолжительность занятия составляет 1,5-2 часа, в течение которых ты получишь вдохновение, поддержку и советы по визуализации своих желаний. Не упусти возможность сделать шаг к своей мечте и окружить себя мотивирующим арт-объектом.

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