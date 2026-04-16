Карина Салихова — участница проектов «Женский стендап» и «Открытый Микрофон» на телеканале ТНТ. Представь, что ты на кухне с лучшей подругой болтаешь обо всём. Именно такой уютной и непринужденной атмосферы ты можешь ожидать от концерта Карины. Комикесса расскажет забавные истории про отношения и поделится женскими хитростями на самые разные случаи жизни.