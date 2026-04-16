Карина Салихова
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Карина Салихова — участница проектов «Женский стендап» и «Открытый Микрофон» на телеканале ТНТ. Представь, что ты на кухне с лучшей подругой болтаешь обо всём. Именно такой уютной и непринужденной атмосферы ты можешь ожидать от концерта Карины. Комикесса расскажет забавные истории про отношения и поделится женскими хитростями на самые разные случаи жизни.
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