– Караоке «как дома». Никаких косых взглядов, оценок талантов и баллов. – Дружеская атмосфера угара. – Огромный выбор песен. Никаких каталогов! Ты можешь заказать абсолютно любую песню, которая есть в караоке на YouTube. Собственно, механика выбора композиций именно такая. – Команда профессиональных ведущих-караокеров по очереди проводит каждое мероприятие и помогает гостям бара зажечь субботний вечер. – Большой выбор коктейлей, пива, настоек и шотов поддержат градус веселья.