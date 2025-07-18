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Караоке в Коте
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
– Караоке «как дома». Никаких косых взглядов, оценок талантов и баллов. – Дружеская атмосфера угара. – Огромный выбор песен. Никаких каталогов! Ты можешь заказать абсолютно любую песню, которая есть в караоке на YouTube. Собственно, механика выбора композиций именно такая. – Команда профессиональных ведущих-караокеров по очереди проводит каждое мероприятие и помогает гостям бара зажечь субботний вечер. – Большой выбор коктейлей, пива, настоек и шотов поддержат градус веселья.
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