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Караоке в Коте

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

– Караоке «как дома». Никаких косых взглядов, оценок талантов и баллов. – Дружеская атмосфера угара. – Огромный выбор песен. Никаких каталогов! Ты можешь заказать абсолютно любую песню, которая есть в караоке на YouTube. Собственно, механика выбора композиций именно такая. – Команда профессиональных ведущих-караокеров по очереди проводит каждое мероприятие и помогает гостям бара зажечь субботний вечер. – Большой выбор коктейлей, пива, настоек и шотов поддержат градус веселья.

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