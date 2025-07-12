Караоке с Сашей Санкиным
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Про событие
Бесконечный вайб, барный StandUp, рэп, пиво, песни, танцы на тонкой грани между хаосом и кайфом. Саша — это караоке не по правилам, а по фану. Правила, как всегда, просты: — поём всё, что найдём на YouTube — поём громко, с душой, с подпевками — аплодируем всем. особенно себе! Вход свободный.
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