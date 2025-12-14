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Караоке

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Ты можешь прийти и попеть Караоке. Музыканты, вокалисты, поэты показывают что они умеют и чему научились. Это площадка для тех кто хочет потренироваться и показать свое творчество. А ещё для тех, кто хочет оторваться! Приходи и смотри, как рождаются новые звезды! Выступить может каждый, запись и выбор исполнителей по ссылке регистрации. Бесплатно при заказе на баре и регистрации.

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