Быстрое «свидание», где участникам предложат искать не романтику, а психолога себе по душе. Пять терапевтов из разных психологических подходов готовы встретиться с пятью интересующимися. Отличный способ узнать о направлениях терапии, а ещё — пообщаться с приятными людьми.