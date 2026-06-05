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  1. Нижний Новгород
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Найди свой подход

Капелька, Алексеевская улица, 13Д

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Быстрое «свидание», где участникам предложат искать не романтику, а психолога себе по душе. Пять терапевтов из разных психологических подходов готовы встретиться с пятью интересующимися. Отличный способ узнать о направлениях терапии, а ещё — пообщаться с приятными людьми.

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