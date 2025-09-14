Лекция блогера «Упоротого палеонтолога» Дмитрия Соболева. Многие считают, что мезозой — это эра динозавров. Но как динозавры вообще появились? Ведь не на пустом месте же! С кем им пришлось конкурировать, чтобы захватить планету на целых два геологических периода? И главное — что им позволило стать хозяевами мезозойской суши? Сложный вопрос, не так ли? Разберёшься на этой лекции. Дмитрий Соболев — блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии, участник форумов «Ученые против мифов» и «Кстати», автор ютуб канала «Упоротый палеонтолог» (г.С.-Петербург). Билеты: 1000 руб., в день мероприятия- 1300 руб. (если останутся).