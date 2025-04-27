На этой лекции ты: - научишься самостоятельно собирать гардероб в котором все вещи друг друга дополняют; - познакомишься с основными трендами в моде на весну/лето 2025; - поймёшь как корректировать фигуру при помощи правильного кроя; - узнаешь какие же цвета тебе подходят лучше всего. А во всем этом поможет персональный стилист — имиджмейкер Набиева Дарья.