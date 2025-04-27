Как самостоятельно собрать капсульный гардероб на весну/лето 2025
Большая Покровская улица, 46
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 12+
Про событие
На этой лекции ты: - научишься самостоятельно собирать гардероб в котором все вещи друг друга дополняют; - познакомишься с основными трендами в моде на весну/лето 2025; - поймёшь как корректировать фигуру при помощи правильного кроя; - узнаешь какие же цвета тебе подходят лучше всего. А во всем этом поможет персональный стилист — имиджмейкер Набиева Дарья.
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