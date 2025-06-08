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Как разбудить снег

Театр «Преображение», улица Июльских Дней, 21/96

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Бесплатно
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Читка пьесы Дарьи Бехтенёвой. Маленький Оле из племени лесного народца обеспокоен: уже декабрь, а снег до сих не выпал. Вот-вот наступит Рождество, но какой праздник без снега? Однажды дедушка рассказывает Оле о мудром Каменном Коте, который может дать ответ на один самый главный вопрос. Однако у Оле таких вопросов целых два! Он отправляется в долгое путешествие по лесу, чтобы найти то, что давно потерял, подарить лесным жителям настоящую зиму и обрести верного друга. Режиссер читки: Дарья Демидова. В ролях: Игорь Будник, Екатерина Никонова, Станислав Фокин, Елена Наумкина, Константин Галушин, Дарья Демидова. После читки состоится обсуждение пьесы со зрителями. Читка проводится в рамках однодневной творческой лаборатории от театра «Преображение». Регистрация обязательна.

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